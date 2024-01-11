كاتب صحفي: مصر حريصة على تعميق المنتج المحلي وتصديره لجذب الاستثمارات

كشف الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، عن أهمية زيارة رئيس الوزراء لميناء العين السخنة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس فضلًا لزيارته للمشروعات المختلفة داخل المنطقة الاقتصادية تأتي في إطار أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء للتأكيد تعميق الرؤية المصرية للمنتج المصري والصناعة المصرية، موضحًا أن الأزمة العالمية فرصة أمام الاقتصاد المصري لزيادة الانتاج من السلع والخدمات وزيارة الصادرات المصرية من خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمناطق الاقتصادية وخاصة منطقة قناة السويس، يعزز قدرة المنظقة علي جذب المزيد من الاستثمارات، ومنها تعميق المنتج المحلي وتصديره.