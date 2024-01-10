أستاذ قانون: مخرجات "قمة العقبة" تصب فى صالح القضية الفلسطينية

علق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، على مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إن التنسيق واضح بين مصر والأردن وفلسطين ومخرجات القمة مفيدة للجميع وتصب في صالح القضية الفلسطينية.

وأضاف "الحرازين" أنه لأول مرة في تاريخها، تمثل دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بموجب المذكرة التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، الأمر الذي دفع دولة الاحتلال إلى الإسراع بالاتصال بالعديد من الشخصيات القانونية العالمية، لكي تمثلها أمام المحكمة في جلستها المرتقبة غدًا الخميس.