الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

أستاذ قانون: مقاضاة إسرائيل أمام "العدل الدولية" لها أسس قانونية واضحة

مجيد بودن
مجيد بودن

علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، علي استراتيجية اسرائيل في الحرب علي قطاع غزة.

وقال بودن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، إن الدعوة المقدمة من جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة العدل الدولية لها أسس قانونية واضحة، ومعاهدة جريمة الإبادة الجماعية أسسها واضحة، وما يتم على أرض الواقع الآن من قصف وتصعيد وحصار وتجويع، يمثل كل ذلك جريمة حرب.

وأضاف أن هناك نية مبيتة واستراتيجية نقل وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ونقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، وكل هذا يعني أن هناك مخططا لإفراغ قطاع غزة، والذي يتحول إلى جزء من الشعب الفلسطينية.

وأشار إلى أن عملية التهجير هي جزء من عملية الإبادة، بجانب إلى عمليات التجويع والحصار والقصف.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة مجيد بودن

مواد متعلقة

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تنتهج المفهوم الدقيق لفكرة الإبادة الجماعية

بلينكن: بحثت مع الرئيس محمود عباس آلية إصلاح السلطة الفلسطينية

القاهرة الإخبارية| شهيدان فى قصف إسرائيلى استهدف منطقة سكنية شمال خان يونس

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تابعة لـ"الهلال الأحمر" فى دير البلح

رئيس حزب الغد: مصر جزء من العالم.. ويجب تكاتف الجميع لعبور الأزمة الاقتصادية

"إسكان النواب": دول محيطة تمنح المستثمر الأراضي بالمجان وهناك منافسة لجذب الاستثمار

الخولى: 80% من قرى مصر بها أمانات لحزب مستقبل وطن

جيش الاحتلال: هاجمنا وحدة صواريخ أرض جو لحزب الله

الأكثر قراءة

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

والدة غريق الإسكندرية ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (فيديو)

إيمان الطوخى.. الجميلة التى أحبها المصريون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا