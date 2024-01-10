أستاذ قانون: مقاضاة إسرائيل أمام "العدل الدولية" لها أسس قانونية واضحة

علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، علي استراتيجية اسرائيل في الحرب علي قطاع غزة.

وقال بودن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، إن الدعوة المقدمة من جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة العدل الدولية لها أسس قانونية واضحة، ومعاهدة جريمة الإبادة الجماعية أسسها واضحة، وما يتم على أرض الواقع الآن من قصف وتصعيد وحصار وتجويع، يمثل كل ذلك جريمة حرب.

وأضاف أن هناك نية مبيتة واستراتيجية نقل وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ونقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، وكل هذا يعني أن هناك مخططا لإفراغ قطاع غزة، والذي يتحول إلى جزء من الشعب الفلسطينية.

وأشار إلى أن عملية التهجير هي جزء من عملية الإبادة، بجانب إلى عمليات التجويع والحصار والقصف.