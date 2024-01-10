الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موقف ثابت رغم الأزمات.. محاولات فاشلة لتشويه دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد استمرار الدعم والتضامن المصري مع القضية الفلسطينية.

وأكد التقرير أن في صميم العقيدة والأمن القومي المصري كانت وما زالت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة وأمام جميع المحافل الدولية.

وتابع: "يتأكد الموقف المصري الداعم لفلسطين يومًا بعد يوم، ومن خلال الأزمات المتتالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل، هو موقف لا يحتاج إلى مزايدة هو الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

رسالة جددت مصر التأكيد عليها ردًا على ادعاءات ومزاعم كاذبة تهدف إلى التشكيك في تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني.

لمشاهدة التقرير  اضغط هنا

القضية الفلسطينية اكسترا نيوز والأمن القومي المصري

مواد متعلقة

أستاذ قانون: مقاضاة إسرائيل أمام "العدل الدولية" لها أسس قانونية واضحة

باحث لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تنتهج المفهوم الدقيق لفكرة الإبادة الجماعية

بلينكن: بحثت مع الرئيس محمود عباس آلية إصلاح السلطة الفلسطينية

القاهرة الإخبارية| شهيدان فى قصف إسرائيلى استهدف منطقة سكنية شمال خان يونس

القاهرة الإخبارية| الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تابعة لـ"الهلال الأحمر" فى دير البلح

رئيس حزب الغد: مصر جزء من العالم.. ويجب تكاتف الجميع لعبور الأزمة الاقتصادية

"إسكان النواب": دول محيطة تمنح المستثمر الأراضي بالمجان وهناك منافسة لجذب الاستثمار

الخولى: 80% من قرى مصر بها أمانات لحزب مستقبل وطن

الأكثر قراءة

"التموين" تعلن توقف العمل بمنظومة الخبز 8 ساعات غدًا

مدير المنتخب الوطنى يكشف آخر استعدادات الفراعنة لبطولة إفريقيا

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر المرحلة الأولى 2024 لمعرفة أسماء الناجحين

نفى مصرى قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا