موقف ثابت رغم الأزمات.. محاولات فاشلة لتشويه دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد استمرار الدعم والتضامن المصري مع القضية الفلسطينية.

وأكد التقرير أن في صميم العقيدة والأمن القومي المصري كانت وما زالت القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشتى السبل الممكنة وأمام جميع المحافل الدولية.

وتابع: "يتأكد الموقف المصري الداعم لفلسطين يومًا بعد يوم، ومن خلال الأزمات المتتالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الأعزل، هو موقف لا يحتاج إلى مزايدة هو الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

رسالة جددت مصر التأكيد عليها ردًا على ادعاءات ومزاعم كاذبة تهدف إلى التشكيك في تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني.

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