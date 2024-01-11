الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد البهواشى: زيارة رئيس الوزراء لميناء السخنة دليل على تطور الاقتصاد المصرى

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي

علّق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على جولة رئيس الوزراء اليوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي زار خلالها 6 مصانع للصناعات الثقيلة والمتوسطة وغيرها.

وقال البهواشي، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن الزيارة مهمة جدًا حيث تستهدف الدولة دعم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء اليوم ليست بالقليلة، حيث وقف مع المستثمرين على أرض الواقع، وتابع المنتجات، واستمع منهم للعقبات التي تواجههم والتي تسعى الدولة إلى تذليلها.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية ومحورها الجنوبي في منطقة السخنة شهدت تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، والتي جعلت المنطقة قِبلة للاستثمارات الأجنبية في العديد من المجالات.

وأكد الخبير الاقتصادي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لميناء العين السخنة اليوم تدل على تطور الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم العديد من الفرص الاستثمارية الأجنبية.

ميناء السخنة ميناء العين السخنة رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية الاقتصاد المصرى

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