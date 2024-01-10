الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلوى بكر لـ"الشاهد": المعارف والخبرات تُمكن الإنسان من إدارة حياته

سلوى بكر
سلوى بكر

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إن المعارف والخبرات التي يحصل عليها الشخص من التعليم يجب أن تمكنه من إدارة الحياة بشكل أفضل.

وأضافت بكر في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": مهمتي كمثقف أن أقول أفكارا في مجالي تدفع المجتمع إلى الأمام، لو أنا فنان تشكيلي مهمتي أقدم أفكارا تدفع المجتمع إلى الامام وأقوله للتلاميذ، ودي نقطة تانية أن المثقفين أو الحاصلين علي مؤهلات يدرسون للباحثين، وأناشد أن يكون هناك وزارة للتعليم والثقافة ومحو الأمية الثلاثة مع بعض، لأن إحنا عندنا مشكلة أمية مبطنة وغير ظاهرة، بمعني أن الاولاد الذين يذهبون للمدارس ويخرجون من المدارس شبه متعلمين".

وتابعت: "الآن في الجامعات في كميات هائلة لا يعرفون كتابة اللغة العربية، وهذا ما أظهرته وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك كمية جهل مريعة، في زمن وفي عالم الحقائق وظهرت في أمور عديدة، مثلا شخص يكتب علي الفيسبوك زواج البنات في سن مبكر شىء كان كويس جدًا سن 12 و13 سنة، فده تقوله إيه، والتفاعل معاه والتفاعل الإيجابي مع كلام فارغ من هذا النوع، فهنا بنقول التعليم طوال تاريخ مصر به فقر وغني وما بينهم ولكن كانت مستنيرة عندما يكون التعليم يسعي إلى استنارة الناس".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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