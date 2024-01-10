سلوى بكر لـ"الشاهد": لدينا مشكلة أمية تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعى

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إنه لدينا مشكلة أمية غير ظاهرة تراها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت بكر في حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز": الخديو محمد علي الكبير فعل شيئا لم يكن يقصده ولكن كان شيئا عظيما جدًا وهو التعليم الإلزامي، وهو الذي كرس فكرة المواطنة، لأن الجميع يجب أن يتعلم إلزاميا سواء البنات أو الأولاد المسلمين والمسيحيين، حتي اليهود عندما كان هناك يهود في مصر تم تجسيد فكرة المواطنة بشكل عملي وليس تنظيميا والجميع سواء ويحصلون علي نفس الجرعة التعليمية وهي التعليم الإلزامي، ولذلك نجد أشخاصا في التاريخ القديم لديهم شهادة الابتدائية ومستنيرة وخطها جميل وتعرف لغة عربية وقدرا من اللغة الإنجليزية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.