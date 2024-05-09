الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ستتحول إلى مزار سياحي.. تقدم ملحوظ في مشروع ردم ترعة المريوطية بالجيزة

مشروع ردم ترعة المريوطية
مشروع ردم ترعة المريوطية بالجيزة

مشاريع عملاقة شهدتها كل شبر في محافظات مصر، ومن بين الأعمال التطويرية التي تقوم بها الدولة ردم ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة وتحويلها إلى مزار سياحي.

وتستعرض "الدستور" عبر تقرير، أخر أعمال محافظة الجيزة في ردم ترعة المريوطية.

اتسمت أعمال ردم ترعة المريوطية باستغلال المساحات المرودومة وتحويل أعلاها لممشي حضاري ومواقف سرفيس وساحات انتظار ضمن خطة واضحة بتحويل ملامح المنطقة من ترعة إلى مزار سياحي.

وقسمت الأجهزة العاملة في مشروع ترعة المريوطية إلى ثلاث مراحل، انتهت منه الأجهزة من مرحلتين وتعمل في الوقت الحالي في أخر المراحل.

وتكثف الاجهزة بمحافظة الجيزة من أعمالها للانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من تغطية ترعة المريوطية الخاصة بتطوير البر الشرقي والغربي لمحور المريوطية بطول ٢.٥ كم، بدءا من فيصل وحتى كوبري الصحابة بعرض ٢٥ متلاا، وذلك بعد توسعته وإزالة كل التعديات الموجودة على الطريق.

وشملت خطة التطوير التدعيم ببوابات وأنظمة الكترونية حديثة لإحكام السيطرة عليه ومظلات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وأكشاك وبارتيشنات حضارية لخدمه المترددين وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة.

الأعمال القائمة بالمرحلة الثالثة لترعة المريوطية شهدت الانتهاء من المواقف العشوائية والتي سيتم نقلها إلى موقف جديد، والمواقف العشوائية هي موقف منشأة البكاري، وموقف شارع الكوثر وشركة بيلادونا بجانب منع الانتظار الخاطي لمركبات السرفيس بمطلع الطريق الدائري.

يقول مصدر مسئول داخل محافظة الجيزة، أن منطقة المريوطية ستتحول خلال الفترة المقبلة لمزار يقصده المترددين على المناطق الأثرية بالجيزة.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن تكليفات محافظ الجيزة واضحة للعاملين بالقطاع الأخير من ردم ترعة المريوطية بالعمل على الانتهاء الكامل من مظاهر العشوائية من سيارات سيرفيس وتعديات من المحال والمقاهي، ما يعزز فرص الاستثمار ويجعل اسعارها لقطة لبعض صغار المستثمرين.

حولت أجهزة محافظة الجيزة من طريق كان ترعة سابقا للمشى حضاري يضم كافيهات وأنشطة ترفيهية وجعلته استثمار يتبارى عليه راغبي المشروعات الصغيرة عبر طرحه في مزايدات علنية في ديوان عام محافظة الجيزة.
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