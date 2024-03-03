محافظ الجيزة يتفقد المرحلة الثالثة لتطوير وتغطية ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري بطول ٤٥٠م٢، والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأعمال ستشهد إنشاء ممشي سياحي ومواقف حضارية وساحات انتظار، وذلك أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية للمشروع بالموقع مع معاينة جودة الخامات المستخدمة.

البدء في أعمال رصف الطريق الشرقي للمريوطية

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال فرد طبقة الدقشوم للبدء في أعمال رصف الطريق الشرقي للمريوطية بطول ٢.٥ كم، بدءًا من الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة بعرض ٢٥ م، وذلك بعد توسيعه وإزالة كل التعديات الموجودة على خطوط التنظيم. وجّه بضرورة إنشاء طريق خدمة وساحات انتظار على جانبي الطريق.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال رصف وتطوير البر الغربي لترعة المريوطية، حيث وجه مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة لتنفيذ الأعمال، مع تدعيمها ببالوعات صرف مياه الأمطار.

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، إلى جانب رفع مخلفات الرتش ونتائج الأعمال فورًا.

وشدد المحافظ أيضًا على رئيس حي الهرم بعدم السماح للمحلات والمقاهي بالتعدي على أرصفة المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

محافظ الجيزة يكلف مديرية الإسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلى جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته، على تفقد الأعمال النهائية في موقف السرفيس الكائن بمنطقة المريوطية بجوار شارع الشيشيني، والذي من المقرر أن يضم عددًا من خطوط الأقاليم، تتمثل في محافظات "القليوبية وطنطا والإسماعلية، والخطوط الداخلية تتمثل في بولاق كوبري الخشب، المنيب دائري".

ووجّه مديرية الإسكان بسرعة تسليم المواقف المنتهية إلى جهاز السرفيس للبدء في تشغيلها، مما يسهم في نقل سيارات السرفيس بها لتسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين.

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته، إلى عدد من مطالب المواطنين من سكان المنطقة، مؤكدًا على المختصين بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم اللازم، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

كما كلف محافظ الجيزة، خلال جولته، رئيس حي الهرم بالتعاون مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق، والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، والمهندسة رضوى حامد مدير مديرية الإسكان، والأستاذ محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، والأستاذ طه عبدالصادق رئيس حي الهرم، والأستاذ أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته