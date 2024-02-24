السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

افتتاح 20 معرض "أهلًا رمضان" بالجيزة.. و70 سيارة متنقلة بالقرى والنجوع

هالة غريب وكيل تموين
هالة غريب وكيل تموين الجيزة

قالت هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إنه بعد افتتاح معرض "أهلًا رمضان"، اليوم، في العمارية، سيتم تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" في مركز ومدينة البدرشين، ومعرض في إمبابة، بجانب معرضين في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالجيزة، خلال افتتاح معرض "أهلًا رمضان"، بحضور محافظ الجيزة، المنتهية فعالياته منذ قليل، أنه جُهزت 5 معارض لـ"أهلًا رمضان" حتى الآن على مستوى المحافظة.

20 معرضًا لمستلزمات رمضان بالجيزة 

وأشارت "غريب" إلى أنه سيتم التوسع في المعارض تباعًا حتى تصل إلى 20 معرضًا، لافتة إلى أن المعارض تُنظم بجانب ما تضمه قرى المحافظة من شوادر صغيرة بالإضافة إلى منافذ السيارات المتنقلة.

وأوضحت أن محافظة الجيزة بها ما يزيد على 32 سيارة "اليوم الواحد"، و38 سيارة متنقلة للسلع التموينية والأساسية، والتي تجوب أنحاء المحافظة.

وافتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 2000م2 لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين؛ لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المعرض يضم 110 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 15% و25%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة، والتي قامت بعرض كافة السلع الأساسية من (الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات) بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات. 

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