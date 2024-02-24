محافظ الجيزة خلال افتتاح معرض "أهلا رمضان": يرفع المعاناة عن المواطنين

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، معرض أهلًا رمضان الرئيسي بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية.

وقال محافظ الجيزة، خلال افتتاح “أهلا رمضان”، إنه المعرض يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن خلال الشهر المعظم، مضيفا أن يطرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.

أشار إلى أن أجهزة المحافظة تبذل كل جهدها للمواطن ورفع المعاناة عن كاهله، ومعرض “أهلا رمضان” يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة المعارض والشوادر الرمضانية قبل الشهر الكريم.

وشهد المعرض خلال الساعات الأولى من افتتاحه، إقبالًا وتواجدًا كثيفًا من قبل المواطنين.

جهود متابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية بالجيزة



كان عقد محافظ الجيزة اجتماعا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على جهود متابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.

أكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف حاليًا في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة مؤكدًا علي ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة علي المواطنين.

أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع حاليًا في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار.

أوضح محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، موجها باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصه بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافه الوحدات المحلية والقري بالمحافظة.

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