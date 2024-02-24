السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة خلال افتتاح معرض "أهلا رمضان": يرفع المعاناة عن المواطنين

محافظ الجيزة يفتتح
محافظ الجيزة يفتتح معرض اهلا رمضان

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، معرض أهلًا رمضان الرئيسي بشارع ترعة الزمر بجوار مدرسة الحسينية بحي العمرانية.

وقال محافظ الجيزة، خلال افتتاح “أهلا رمضان”، إنه المعرض يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن خلال الشهر المعظم، مضيفا أن يطرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.

أشار إلى أن أجهزة المحافظة تبذل كل جهدها  للمواطن ورفع المعاناة عن كاهله، ومعرض “أهلا رمضان” يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة المعارض والشوادر الرمضانية قبل الشهر الكريم.

وشهد المعرض خلال الساعات الأولى من افتتاحه، إقبالًا وتواجدًا كثيفًا من قبل المواطنين.

جهود متابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية بالجيزة


كان عقد محافظ الجيزة اجتماعا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على جهود متابعة الأسواق وإقامة المعارض والمنافذ السلعية لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم.
أكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف حاليًا في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة مؤكدًا علي ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة علي المواطنين. 

أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة تسعى جاهدة وبالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع حاليًا في إقامة عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية كل قطاعات المحافظة وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار. 

أوضح محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، موجها باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصه بالمحافظة والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية والوصول لكافه الوحدات المحلية والقري بالمحافظة. 

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٦٣٣
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٦٣٣
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٥٣٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٥٣٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٥٠١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٥٠١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٤٤١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٤٤١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٣١١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٣١١
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٤٠٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_١١٢٤٠٧
محافظ الجيزة معرض أهلا رمضان محافظة الجيزة وزارة التموين استعدادات شهر رمضان المبارك

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يناقش نسب تنفيذ إحلال وتجديد وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروعات القومية

محافظ الجيزة يكلف رؤساء جدد لعدد من الوحدات المحلية بالعياط

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مصدر أمنى ينفى اختراق طيران إسرائيلى للمجال الجوى المصرى

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

"كنت محتاج فلوس".. عاطل يقتل سيدة داخل شقتها لسرقتها في مدينة بدر

مصرع سيدة صدمها قطار بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس