الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يكلف رؤساء جدد لعدد من الوحدات المحلية بالعياط

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف عدد من رؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة العياط.

وجاء قرار محافظ الجيزة، في إطار الحرص على رفع كفاءة العمل وزيادة فعالية الأداء الميداني وتكثيف الدور الرقابي بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف خالد محمد عبدالرحمن، رئيسًا للوحدة المحلية ببرنشت وميلاد عزيز جرجس رئيسًا للوحدة المحلية بالبليدة، وكمال توفيق عبدالحميد، رئيسًا للوحدة المحلية بميت القائد، وإمام عطية عبدالرازق، رئيسًا للوحدة المحلية بالقطوري، وفوزية سيد علي عبدالمجيد، رئيسًا للوحدة المحلية بالناصرية.

العياط رؤساء مدن محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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