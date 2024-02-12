الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة تغلق سناتر مخالفة للدروس الخصوصية بالمنيب

اغلاق سناتر تعليمية
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود كيانات غير حاصلة علي التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب والاستجابة لشكاوي المواطنين الواردة في ذلك الصدد. 
 

وفي ذلك الاطار، قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بضبط مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة المنيب غير مرخصين، يقومون بمزاولة مهنه التدريس من خلال كوادر غير مؤهلة، لذلك وقد تم غلقهم والتحفظ علي محتوياتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.

 

وأعلنت محافظة الجيزة، صباح اليوم، تمكنها من رفع كفاءة وصيانة 147 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرهم السوقي حاليا مئات الملايين للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف او لتحسين كفاءتها للعمل وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها انطلاقًا من توجيهات الدولة الخاصه برفع جاهزية السيارات والمعدات. 

اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة

اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
اغلاق سناتر تعليمية بمحافظة الجيزة
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