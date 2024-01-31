نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024| مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الامتحانات 2024 لشهادة إتمام التعليم الأساسي، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 80.87%، من إجمالي 189 ألف و766 طالب تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024

وقالت مديرية التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 الترم الأول تم اعتمادها رسميُا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة 152 ألفا و973 طالبا، بعد حصولهم على الحد الأدنى لدرجات النجاح أو أكثر.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية 2024 بنسبة نجاح 96.85%، وبنسبة نجاح 92.59% للمكفوفين، وبنسبة 100% لطلاب مدارس الصم وضعاف السمع 100%.

ترتيب الإدارات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن طلاب إدارة الهرم التعليمية حصلوا على المركز الأول في ترتيب الإدارات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، فيما حلت إدارة الدقي في المركز الثاني، وجاء ترتيب الإدارات على النحو التالي:-

الأول (الهرم). الثانى (الدقي). الثالث (العجوزة). الرابع (٦أكتوبر). الخامس (الشيخ زايد). السادس (الصف). السابع (الوراق). الثامن (جنوب الجيزة). التاسع (العمرانية). العاشر (شمال الجيزة). الحادى عشر (البدرشين). الثانى عشر (العياط). الثالث عشر (حدائق أكتوبر). الرابع عشر (منشاة القناطر). الخامس عشر (أطفيح). السادس عشر (بولاق الدكرور). السابع عشر (الحوامدية). الثامن عشر (كرداسة). التاسع عشر (أوسيم). العشرون (أبوالنمرس). الحادي والعشرون (الواحات البحرية).

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالرقم القومي والجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج الامتحانات 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:-