بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتائج 2024.. نتيجة الشهادة الإعدادية من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث (جوجل).

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

بوابة الأزهر للاستعلام عن النتائج ٢٠٢٤.. نتيجة الشهادة الإعدادية

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية، لخدمة طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم خاصة الذين يقضوا إجازة نصف العام بعيدا عن محافظة إقامتهم وذلك من خلال الخطوات التالية:-

ويمكن الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف للاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على هذا الرابط.

https://azhar.gov.eg/login.aspx

اختيار أيقونة الاستعلام عن الشهادة الإعدادية الازهرية ترم أول 2024 برقم الجلوس.

تحديد الترم الأول 2024.

الضغط على كلمة "استعلام" تظهر النتيجة فى حال اعتمادها

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية على موقعه الالكتروني خلال الفترة السابقة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغ 158360 طالب وطالبة في محافظات الجمهورية حيث يتم الإعلان عن درجات الطلاب عبر بوابة الأزهر الشريف.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

أكد قطاع المعاهد الأزهرية من خلال الموقع الالكتروني الخاص به أن توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الفصل الد راسي الأول جاء كما يلي:-

مجموع مادة أصول الدين من 100 درجة.

مجموع مادة اللغة العربية من 100 درجة.

مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

مجموع مادة الفقه من 50 درجة.

مجموع مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

مجموع مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.

ويمكن للطلاب تقديم التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية.

موعد بدء الترم الثاني لطلاب الأزهر الشريف 2024

نشر قطاع المعاهد الازهرية فى بداية العام الدراسي الحالى الخريطة الزمنية والتى أشارت إلى أن موعد بداية الترم الثاني لطلاب الأزهر الشريف 2024 يولفق يوم السبت 11 فبراير.

اقرأ المزيد

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024