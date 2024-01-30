الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

يبحث مئات الآلاف من الطلاب عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة وذلك عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024 صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان عام المحافظة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع كافة الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي (الأول، الثاني).

إدخال كافة بيانات الطالب الشخصية بدقة ( الاسم رباعي، محافظة الإقامة، الرقم القومي،...).

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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الصف الثالث الإعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القاهرة ظهرت هاتفيًا

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فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد لمدة 15 يومًا

نسبة النجاح في نتيجة 3 إعدادي 2024 بالقاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة بلغت نحو 78.4% حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول نحو 186 ألف و266 طالب وطالبة في محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية كافة.

وأشارت المديرية إلى أن عدد الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات في كافة المواد الدراسية في الفصل الدراسي الأول بلغ عددهم نحو 145 ألف و947 طالب وطالبة في محافظة القاهرة وفقا الكشوف النهائية النتيجة المعتمدة صباح اليوم والتي تم نشرها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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"تعليم القاهرة" تعلن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام

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بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 في الترم الأول

جاء توزيع درجات طلاب 3 إعدادي في جميع المواد الدراسية بمحافظة القاهرة والتي تم اعتمادها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 كما يلي:-

درجات مادة اللغة العربية والاملاء والخط العربي نحو 40 درجة في الفصل الدراسي الأول.

درجات مادة اللغة الإنجليزية نحو 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.

درجات مادة الرياضيات نحو 30 درجة في الفصل الدراسي الأول.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية نحو 20 درجة في الفصل الدراسي الأول.

درجات مادة العلوم نحو 20 درجة في الفصل الدراسي الأول.

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