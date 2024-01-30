الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" تعلن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بجميع مدارس القاهرة.

وأعلنت المديرية، أن إعلان النتائج، غدًا الأربعاء، موضحة أنه يتم قبول التظلمات لجميع المراحل، بدءًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤، ولمدة خمسة عشر يوم عمل.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهد فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات” المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، على مدار يومي ٢٩ و٣٠ يناير ٢٠٢٤.

نتائج الصف الأول الثانوي نتائج الصف الثاني الثانوي نتائج الثانوية العامة نتائج امتحانات النقل بمحافظة القاهرة موعد نتيجة الصف الاول والثانى الثانوي محافظة القاهرة

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