الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم القاهرة" يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر نظام التعليم STEM

مؤتمر نظام التعليم
مؤتمر نظام التعليم المصرى STEM الواقع والطموحات

شارك أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـالقاهرة ومدير المديرية مؤتمر نظام التعليم المصرى STEM "الواقع والطموحات"، الذى يعرض على مدار يومي 29 و 30 يناير الجاري.

ويهدف المؤتمر إلى طرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، هذا بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح والعمل على تطويره فى الفترة القادمة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.

تُعقد فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، وبحضور كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وهانى شحاتة وزير العمل، ولفيف من قيادات الوزارة ونواب البرلمان ومجموعة من المستثمرين.

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مؤتمر نظام التعليم المصرى STEM الواقع والطموحات تعليم القاهرة وزير التربية والتعليم محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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