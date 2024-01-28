ننشر خطة محافظة القاهرة 2030 في قطاعي الصحة ونظافة البيئة

يواصل “الدستور” نشر مخطط محافظة القاهرة 2030 في كافة المجالات والملفات، وننشر اليوم خطة العاصمة الخمسية للصحة والبيئة

تهتم محافظة القاهرة بصحة المواطن وهذا ينبع من إيمانها بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية ذات جودة، حيث أن تنمية القوة البشرية هو الذي يدفع إلى تحسين إنتاجية المواطن. وبناء على ذلك هناك مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة منها على سبيل المثال

إنشاء واحلال وتجديد المستشفيات ورفع الكفاءة بها، تطوير وتجديد المركز الطبية، تطوير وتجديد الوحدات الخاصة بالمراكز الطبية

تسعى المحافظة إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وذلك من خلال استكمال تنفيذ المشروعات التي لم يتم الإنتهاء

وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بالمعدات الطبية وغير الطبية وذلك بعد دراسة أهم احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق الأربعة بنطاق المحافظة وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر عورًا وإنشاء وتطوير مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع مناطق المحافظة الضمان حصول المواطن على الخدمات الطبية في مكان تواجده ودون عناء الانتقال

تسعى محافظة القاهرة إلى الحفاظ على شكلها الجمالي والمتمثل في أن تكون القاهرة خالية من القمامة ( نظيفة) وبها مسطحات خضراء لذا تسعى المحافظة إلى تنفيذ بعض المشروعات خلال الخطة الخمسية القادمة منها، توفير وسائل وأدوات النظافة العامة اللازمة للحفاظ على القاهرة نظيفة مثل اللوادر والسيارات القلاب الكبيرة وسيارات الربع طن وسيارات.

جمع القمامة وسيارات الفنطاس وذلك من خلال توفير اعتمادات الهيئة النظافة وتجميل القاهرة زرع الأشجار والشجيرات والنخيل في الشوارع الرئيسية للمحافظة وذلك من خلال توفير اعتمادات لهيئة النظافة وتجميل القاهرة للحفاظ علي القاهرة خضراء من أجل تقليل تلوث الهواء من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الصادرة من عوادم السيارات.

تخصيص اعتمادات للأحياء لتحسين البيئة في نطاق كل حي لإنشاء مسطحات خضراء جديدة والحفاظ على المسطحات القائمة بالفعل.

تبني المحافظة لحملات توعوية جديدة بعيدة عن المألوف ذات تأثير خارجي على كافة قطاعات المحافظة.

وزيادة التوعية لدى المواطنين من خلال حملات إعلانية للحفاظ على القاهرة نظيفة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تنقلها القمامة للأفراد. زيادة المسطحات الخضراء والحفاظ على المسطحات الخضراء القائمة وإعادة تدوير المخلفات.