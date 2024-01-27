نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024.. آخر أخبار النتائج

يبحث أولياء الأمور طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي عن كيفية الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول 2023-2024.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

وجاءت نتيجة محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/R

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن نتائج الصف ستكون بجميع المدارس بداية من غد السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، تحت إشراف إيهاب الناغي، مدير إدارة التدريب عن أسماء القاعات المتاحة لتدريب المعلمين الجدد (المجموعة الثانية) لعام ٢٠٢٤.

وأضافت المديرية، أن التدريب يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويتم التواصل تليفونيا بالمتدربين من قبل إدارة التدريب بالمديرية.

وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الإمتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معًا غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الإمتحان، ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.

وعقدت مديرية التربية والتعليم، ورشة عمل لضوابط وآليات تصحيح كل مادة.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات ومنها ممنوع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان وعدم التواصل مع أولياء الأمور أو الادلاء بأى فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير، وعدم أنصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الإنتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة والإجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير.

وإعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير، وضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير.

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