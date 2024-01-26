محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة عدد من متفرعات شارع السودان ومنطقة بلوكات الأوقاف

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية للوقوف علي نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وذلك بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وتفقد المحافظ، محيط محطات مترو الانفاق الخط الثالث الجديدة بشوارع السودان وميدان الكيت كات موجها رئيس حي العجوزة برفع كفاءة وتطوير ورصف بالانترلوك لعددًا من الشوارع الصغيرة من متفرعات شارع السودان وتحسين حالة أرصفة المشاة.

كما وجَّه المحافظ، رئيس الحي، بمنع الوقوف والانتظار الخاطئ للمركبات أعلى أرصفة المُشاة بشارع أحمد سوكارنو، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على منع تجمعات الباعة الجائلين بمنطقة ميدان العالمين لما لها من تأثير على الحالة المرورية مع توفير البديل الحضاري للبائعين.

وكلَّف محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة برفع كفاءة منطقه بلوكات الأوقاف بشارع السودان بالتنسيق مع الجهات المعنية للظهور بالشكل الحضاري اللائق.

وتابع محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية وأعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحكمة موجها رئيس الحي بإدراج شارع امتداد احمد عرابي والذي يعد ضمن متفرعات شارع السودان في خطة الرصف استكمالًا لخطة المحافظة في رفع كفاءة وإنشاء محاور موازية للطرق الرئيسية لتفتيت أي كثافات مرورية.

رفع كفاءة وتحسين حالة الجزيرة الوسطي

ووجه المحافظ، برفع كفاءة وتحسين حالة الجزيرة الوسطي بشارع عبدالعزيز، خلف بالعجوزة ودعمها بالمسطحات الخضراء مع رفع كفاءة النظافة بذلك القطاع ورد الشيء لأصلة بعددًا من الشوارع التي شهدت أعمال للمرافق.

وشملت جولة المحافظ، تفقد منطقة معهد القلب والتي وجه خلالها بمراجعة حالة أرصفة المشاة بالشوارع المحيطة بالمعهد ومنع اي مظاهر للعشوائية أو تعديات المحال والأكشاك على الطريق العام، مشددًا على رفع كفاءة الأرصفة بشارع محمد رشدي بإمبابة.

كما تفقد المحافظ، نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل وذلك في اطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة.

ووجَّه المحافظ، بمواصلة جهود طلاء العقارات والتشديد على الشركة المنفذة بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال بما يعكس الشكل الحضاري اللائق.

كما كلَّف المحافظ، برفع كفاءة وتطوير إحدى الشوارع الكائنة بجوار قسم الشرطة وتحسين واجهات عددًا من العقارات المطلة علي محور الفريق كمال عامر بذات القطاع.

وخلال جولته لمتابعة حالة النظافة قرر المحافظ مجازاة نائب رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء ومشرف النظافة للقطاع لعدم متابعة أداء شركات النظافة العاملة بالقطاع الأمر الذي أدى إلى وجود بعض تجمعات للقمامة.

IMG-20240126-WA0005

IMG-20240126-WA0004

IMG-20240126-WA0002

IMG-20240126-WA0003

IMG-20240126-WA0001