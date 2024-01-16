الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة تنهى استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 /2024.
وأشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن ماراثون الامتحانات سيبدأ غدًا الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 وينتهي في 24 يناير الجاري، حيث بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية 200 ألف و85 طالبًا يؤدون امتحاناتهم أمام 698 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.
 

ووجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.  
 

من جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

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