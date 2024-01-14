الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات أسفل محور الفريق كمال عامر

رفع مخلفات أسفل محور
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافة المخلفات والرتش بطريق ترعه الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بدءا من منطقة قسم بولاق الدكرور وحتى منطقه كهرباء المشابك وتمهيدها ورفع كفاءتها وذلك في إطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية. 

واطلع المحافظ على جهود العمل والتي أسفرت عن رفع 1500 طن من المخلفات والرتش اسفل محور الفريق كمال عامر نطاق حي بولاق الدكرور وذلك خلال ورديات عمل تمت علي مدار يومين من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة. 

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة. 
 

منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم 

وأشار اللواء أحمد راشد ان منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة. 

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعة أداء شركات الجمع السكني لتحسين حالة النظافة.

رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
رفع مخلفات أسفل محور كمال عامر
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