الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظة الجيزة تنظم قافلة طبية فى روضة أكتوبر

قافلة علاجية شاملة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة

نظمت محافظة الجيزة قافلة طبية شاملة مجانية لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وذلك ضمن تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية وانطلاقًا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان للمواطنين.

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قافلة علاجية مجانًا

قدمت القافلة خدماتها واستفاد منها عدد 1186 مواطنا، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي وسكان الإسكان البديل بروضة أكتوبر، وقد تمت القافلة بمتابعة من الدكتور خالد عبد الغني، مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتورة أماني الصياد، مسئول إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور حازم مصطفي، مدير إدارة القوافل العلاجية.

 

قالت هناء مجدي، إحدى أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، إن على مدار أيام القافلة العلاجية التي قامت بها محافظة الجيزة كان هناك إقبال كبير من قبل الأهالي والسكان في المنطقة خاصة السيدات وكبار السن، والذين كانوا بحاجة للكشف والعلاج في مكان قريب وأمن لهم على صحتهم، وهو ما وفرته الدولة من خلال محافظة الجيزة والتي تضع في أولويتها صحة المواطن وسلامته، مشيرة إلى أن القافلة لم تقتصر على العلاج فقط، بل إنها شهدت حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل علي تلبيتها وتقديم المشوار للسيدات والتثقيف الصحي لهم.

 

من جانبها أكدت منال محمدين، إحدى أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، أن القافلة العلاجية التي قامت بها محافظة الجيزة، كانت مجانية تماما ولم يتكلف المواطنين دفع أي رسوم أو مصاريف مقابل العلاج وتوقيع الكشف عليهم، لافتا إلى أن القافلة كانت تشمل جميع التخصصات وتضم أطباء على مستوى عالي من الخبرة والتميز وهو ما ظهر واضحا خلال توقيع الكشف على المرضى وتشخيص حالتهم الصحية.

أوضحت هدى صبحي، إحدى أهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر، أن القافلة الطبية شملت العديد من التخصصات والتي من ضمنها الرمد والأطفال والباطنة والنسا وتنظيم الأسرة والمسالك البولية والعظام والجلدية ومعامل وتحاليل والاكتشاف المبكر للضغط والسكر واشعه تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات أو للعلاج علي نفقة الدولة، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمه لهم.

 

قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
قافلة علاجية شاملة بالجيزة
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