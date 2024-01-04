الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بأبو النمرس 10 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 ملي بطريق مصر اسيوط البطييء بمنطقة ابو النمرس.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 إلى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 6/1/2024. 

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي: ابو النمرس، ترسا، نزلة الاشطر، شبرامنت، منيل شيحة.  

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

قطع مياه ابو النمروس محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مخرات السيول بمركز الصف والمجمع الخدمى

سجل إلكتروني بالشوارع ومتفرعاتها.. محافظة الجيزة تدرس مقترحًا جديدا

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

جهود مصر لنزع فتيل أزمات المنطقة ورفض تهجير الفلسطينيين أبرز اهتمامات الصحف

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟