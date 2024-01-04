محافظة الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بأبو النمرس 10 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 ملي بطريق مصر اسيوط البطييء بمنطقة ابو النمرس.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 5/1/2024 إلى الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 6/1/2024.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي: ابو النمرس، ترسا، نزلة الاشطر، شبرامنت، منيل شيحة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.