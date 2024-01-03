الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مخرات السيول بمركز الصف والمجمع الخدمى

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مخرات السيول والأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل الودي ومخر سيل الديسمي، حيث يجري استكمال الأعمال المتبقبة بتدبيش الجسور علي جانبي المخرات، مشددا علي تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة.

كما تفقد نائب المحافظ، مجمع الخدمات الحكومية الجديد لقرية الشوبك الشرقي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف لمتابعة منظومة المحليات للمراكز التكنولوجيا بالوحدات المحلية لمجمعات قري (الشوبك الشرقي- الأخصاص- غمازة الصغري- الأقواز- الودي).
 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف والمهندس فؤاد زكريا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة والعميد شريف الفخراني مدير مشروعات تطوير المحليات بوزارة التخطيط، والمهندس خالد توفيق مدير عام ري حلوان ومسئولي التوسع الأفقي ببني سويف وشركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياه الجيزة.

FB_IMG_1704296515272
FB_IMG_1704296515272
FB_IMG_1704296513396
FB_IMG_1704296513396
FB_IMG_1704296511498
FB_IMG_1704296511498
FB_IMG_1704296509590
FB_IMG_1704296509590
الديسمي مخرات سيول إعادة تأهيل محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

سجل إلكتروني بالشوارع ومتفرعاتها.. محافظة الجيزة تدرس مقترحًا جديدا

محافظة الجيزة: غلق جزئى بشارع الملك فيصل أمام محطة وقود توتال

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

أوقعت 188 قتيلًا.. تفجيرات "كرمان" تُهدد بتصعيد إقليمي.. وطهران: "الرد سيكون ساحقًا"

أسماء.. قلب أبيض لا يصلح لهذا العالم المُوحش!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة