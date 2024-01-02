الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سجل إلكتروني بالشوارع ومتفرعاتها.. محافظة الجيزة تدرس مقترحًا جديدا

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال اجتماعه

ناقش اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقترحا لإعداد سجل إلكتروني بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، والذى يشمل أسماء الشوارع والمرافق المتوفرة بها والتواريخ الخاصة بأعمال التطوير لكل منها.

وأوضح اللواء أحمد راشد أن المشروع يأتى فى إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة للتعرف على احتياجات كافة شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق، وذلك لتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح.
 

المشروع يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد المحافظ أن المشروع من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بنطاق الأحياء والمراكز والمدن مع مراعاة عوامل الإستدامة والحفاظ على موارد الدولة. 

وتابع، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،  أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تطويرا شاملا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة ١٩ مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز بالتعاون مع الجهات المعنية. 

وأشار محافظ الجيزة الى أن تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن يأتي تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية. 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة ربط المراكز التكنولوجية بمختلف أجهزة المحافظة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة بتلك المراكز وذلك دعمًا لمنظومة الشباك الواحد والتيسير على المواطنين.

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التحول الرقمي تطوير ورفع كفاءة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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