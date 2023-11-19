محافظ الجيزة يجتمع بأعضاء البرلمان لمناقشة عدد من الملفات

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسة ومنشأة القناطر وإمبابة والمنيرة، لبحث ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين ونسب تنفيذ المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.

وضع خطط لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الأهمية التي توليها المحافظة لملف النظافة مشيرًا إلى وضع خطط لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بكافة عواملها من تأهيل للكوادر البشرية ورفع كفاءة الآت ومعدات ودعم أسطول السيارات الخاصة بالمنظومة وزيادة الإعتماد على الأنظمة التكنولوجية.

وكذلك بحث عدد من البدائل للتعامل مع المخلفات الصلبة والاستفادة منها كفرصة استثمارية والتي منها إقامة محطة تحويل المخلفات إلى طاقة، والجاري إنشائها بمنطقة أبو رواش على مساحة 10 أفدنة وبطاقة 1000 طن يوميا، بالإضافة إلى الدفع بحوالي 25 شركة للجمع السكني وتنظيم آلية نقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة والمقالب العمومية.

إجراءات لمنع انتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها

وفي استجابة عاجلة لعدد من شكاوى الحضور والخاصة بالإشغالات والانتظار الخاطئ لسيارات السرفيس وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع انتظار سيارات السرفيس خارج المواقف المخصصة لها ومعاقبة المخالفين، وتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين بكافة القطاعات مشيرًا فى هذا الصدد إلى نجاح أجهزة المحافظة فى رفع 5 آلاف حالة إشغال يوميًا.

إعداد الموقع الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية أم دينار

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستلام وإعداد الموقع الخاص بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر، وموجهًا فى ذات السياق بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أي معوقات تواجه مشروع الصرف الصحي بقرية وردان لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

استخراج الترخيص الخاصة بإنشاء مدرستين

ووجه راشد بسرعة استخراج الترخيص الخاصة بإنشاء مدرستين الأولى بقرية برطس والثانية بطريق مركز شرطة أوسيم وسرعة دخولهما الخدمة، وذلك لرفع القدرة الاستيعابية لمدارس مركز ومدينة أوسيم.

كما كشف المحافظ عن قرب الانتهاء من إنشاء 2 موقف للسرفيس بمنطقة العامل الأول والبوهى، بحى إمبابة للمساعدة في القضاء على المواقف العشوائية وتوفير وسيلة نقل حضارية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والسادة النواب خالد طايع وأسامة الأشموني وطارق الطويل وطارق سعيد ويحيي المشد ووليد المليجى وفريدة الشوباشي وعمرو هندى ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.

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