محافظة الجيزة ترفع 5 آلاف طن مخلفات من أرض المطاحن ببولاق الدكرور

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات و"الرتش" من أرض المطاحن الكائنة بشارع الملك فيصل، وتمهيدها ورفع كفاءتها لاستغلالها علي الشكل الأمثل وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية.

واطلع محافظ الجيزة على جهود العمل والتي اسفرت عن رفع 5 آلاف طن مخلفات والرتش بأرض المطاحن بفيصل التابعة لحي بولاق الدكرور، وذلك خلال ورديات عمل تمت علي مدار اسبوع من خلال المحافظة ممثلة في هيئة النظافة.

تعيين خدمات ثابتة لمتابعه حالة الأرض

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعه حالة الأرض، وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

واشار اللواء أحمد راشد ان منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوي المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعه اداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة.