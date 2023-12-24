الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

كلَّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وتوفير المناخ الملائم للطلاب للتسهيل عليهم، مؤكدًا ضرورة التأكد من كفاءة الفصول واللجان الامتحانية وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.

واعتمد محافظ الجيزة، جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة) على أن تبدء الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقًا للمواعيد التالية: 

أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024. 

- أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

ثالثًا: المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 
- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من يوم السبت 13 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من أيام: 2، 3، 4، يناير 2024.

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