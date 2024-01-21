الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة

طلاب
طلاب

بدأ طلبة وطالبات  الشهادة الإعدادية، منذ قليل، امتحان مادة الهندسة، فى ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023- 2024 بمحافظة الجيزة.

 اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات 

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة 2024

المواد المتبقية من جدول الامتحانات 

ووفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، يؤدي الطلاب غدًا الإثنين 22 يناير امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وكان محافظ الجيزة، قد تفقد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها، على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية. 

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زائرة صحية بكل لجنة

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوافر كل التسهيلات إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية، للتعامل مع أي حالات طارئة للطلاب. 

وشدد "راشد" خلال جولته التفقدية باللجان، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

الشهادة الاعدادية امتحان مادة الهندسة اختبارات الفصل الدراسي الأول عام الدراسي الحالي 2023 2024 بمحافظة الجيزة

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