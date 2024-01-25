الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري المشاة البديل لـ"همفرس" ببولاق الدكرور

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الموقع المقترح لإنشاء كوبرى المشاة البديل عن كوبري همفرس الذي تمت إزالته أثناء تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر، لتعارضه مع الأعمال الإنشائية وذلك فى المنطقة المحصورة بين شارعي السودان وترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، للوقوف على المسارات المتعارضة مع مسار الكوبرى الجديد وسبل التنفيذ لتسهيل حركة تنقل المواطنين بذلك القطاع الهام. 
 

سيخدم قطاعا كبيرا من أهالي

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي في اطار التعاون المثمر مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق وما تشهده المحافظة من نهضة كبيرة في شبكة الطرق والمحاور المرورية مشيرًا ان كوبري المشاة المقرر إنشائه سيخدم قطاعا كبيرا من أهالي حى بولاق الدكرور، ويعد مطلبا هاما للمواطنين حيث سيسهل عملية التنقل من خلال تنفيذ عدد من المسارات له لتوسيع دائرة الاستفادة. 

وحرص المحافظ ومرافقيه علي تفقد مسارات ومواقع المطالع والمنازل للكوبري لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين منه وتغطية كافه القطاعات التي يخدمها خاصه وانه يقع بجوار عددًا من المشروعات القومية الهامه وعلي رأسها مشروع محور الفريق كمال عامر وخط مترو الانفاق والسكة الحديد. 

 المحافظة حريصة على الاستجابة لمطالب المواطنين

وخلال الجولة وجه "راشد"، حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتحديد النقاط المتعارضة مع مسار الكوبري، للتعامل معها لسرعة البدء فى تنفيذه لتحقيق المنفعة للمواطنين لما له من أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على الاستجابة لمطالب المواطنين، وبحث سبل تحقيقها بالتعاون مع كافه الجهات المعنية. 

تفقد نسب التنفيذ في المرحلة الثالثة لأعمال وتطوير وتوسعة طريق المريوطية

وفي نفس الاطار تفقد المحافظ نسب التنفيذ في المرحلة الثالثة لأعمال رصف وتطوير وتوسعه ورفع كفاءة طريق المريوطية وذلك بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة مرورًا بمناطق الشيشيني والمنشية في اطار خطة المحافظة لتحسين الهوية البصرية للطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير. 
وقد شدد المحافظ علي الشركة المنفذة بسرعه الإنتهاء من الاعمال المدرجة علي ان يكون التنفيذ علي اكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة مؤكدًا علي المتابعة الدورية لنسب التنفيذ نظرًا لما يعكسه المشروع من أهمية كبيرة. 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وهند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والاستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

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كوبري همفرس الفريق كمال عامر محور محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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