الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق جزئي للطريق السياحي وتقاطعه مع الدائري لمدة 15 يومًا

غلق جزئي
غلق جزئي

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديدًا في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة 500 متر بالاتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب.

وأشارت المحافظة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع عدد (۲) حارات مرورية في الموقع المُشار إليه لمدة ١٥ يومًا ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ على ان يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

 تيسير الحركة المرورية

ووجَّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ اللازم حيال تيسير الحركة المرورية وتسهيل حركة سير المركبات.

كما وجَّه محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات لما للمشروع من أهمية مرورية. 

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وضعت وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية وعلامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة (١ كم - ٥٠٠ م - ١٠٠م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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