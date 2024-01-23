تطوير شامل بالمنظومة.. تفاصيل خطة محافظة القاهرة للإنارة حتى 2030

تواصل “الدستور” نشر الخطة الخمسية بمحافظة القاهرة، ونستعرض اليوم خطة العاصمة في مجال الإنارة حتى 2030.

تسعى محافظة القاهرة إلى تطوير شبكات الإنارة وفقا لثلاثة محاور رئيسية هي، تدشين بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى في مجال الكهرباء وإنارة الشوارع الرئيسية بالعاصمة وإنارة الشوارع الداخلية على مستوى الأحياء لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل فى شعور قاطني المحافظة بالرضا والأمان من الحصول على خدمات المنفعة العامة، كذلك شعوره بالأمان من خلال وجود إنارة كافية في الشوارع تحول دون تعرض أفراد الأسر سواء أطفال أو نساء أو كبار السن لأي مخاطر في حالة عدم وجود إنارة كافية بشوارع وحواري القاهرة.

وأبرزت محافظة القاهرة خطتها الخمسية للإنارة في ترشيد الطاقة الكهربائية من خلال تركيب لمبات موفرة للطاقة وتوسيع وتطوير محطات محولات الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الأحمال ولتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وتأتي ضمن خطط اعمال محافظة القاهرة في مجال الانارة استخدام مصادر للطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وهو مصد طاقة صديق للبيئة.

مشروعات الإنارة في الخطة الخمسية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه بناء على ذلك هناك مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة منها على سبيل المثال، مد وتدعيم شبكات الكهرباء من خلال تركيب أعمدة إنارة وشراء مهمات إنارة، وشراء كابلات نحاس وذلك لإنارة الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكدت المحافظة أنه من ضمن المشروعات إحلال وتجديد أعمدة إنارة ومد كابلات في الشوارع والحواري داخل الأحياء المختلفة

واعتمدت رؤية المحافظة لتطوير قطاع الإنارة على التحديث، وتدشين مشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى في مجال الكهرباء ومزيد من المشروعات تعمم في إنشاء محطات الطاقة الشمسية على باقي الأحياء والجهات التابعة للمحافظة.