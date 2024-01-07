تشمل 40 منطقة.. طرق وكباري تعتزم القاهرة تطويرها خلال الخطة الخمسية

عزمت محافظة القاهرة على تطوير عددا من المشروعات والبنية التحتية خلال 2024 ومن بينها الطرق والكباري.

ويستعرض “الدستور” في تقريره مشروعات جاري الانتهاء منها في الطرق والكباري.

يعد تطوير شبكات الطرق أحد أبرز الأهداف التي تسعى إليها محافظة القاهرة، حيث تهدف إلى رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المحافظات الأخرى مثل الجيزة، القليوبية، السويس، الإسماعيلية، ومرسى مطروح، لتسهيل حركة المرور والاستفادة من المزايا في كل محافظة، مما يعود بالنفع على محافظة القاهرة.

ومن بين المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة تطوير طريق القاهرة - السويس للمساهمة في تنمية حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء السويس، وخدمة المدن العمرانية شرق القاهرة، وفصل حركة الشاحنات عن الطريق الرئيسي، وكذلك تطوير طريق القاهرة العين السخنة ومحور روض الفرج - الضبعة (القاهرة - الجيرة مطروح) لتسهيل حركة المرور وخلق محاور تنموية جديدة، بالإضافة إلى تطوير طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي لتسهيل حركة المرورية، ومن ضمن أعمالها في مجال الطرق إقامة محاور تنموية جديدة وإنشاء طريق شبرا - بنها الحر.



وجاءت خطة تطوير شبكات الطرق على مستوى أحياء المحافظة بتطوير 40 منطقة وهي مدينة نصر - حي غرب - حي المطرية - حي عين شمس - حي السلام الأول - حي السلام الثاني - المرج - حي الشرابية - حي الزاوية الحمراء - حي الزيتون - حي الأميرية - حي حداثق القبة، منشأة ناصر - حي وسط القاهرة - حي باب الشعرية - حي الموسكي - حي بولاق أبو العلا - حي الوايلي، وكذلك تطوير المقطم - حي مصر القديمة - حي البساتين - حي حلوان - حي المعصرة - حي المعادي - حي طره - حي التبين - حي دار السلام - حي ١٥ مايو، على أن يقوم كل حي من الأحياء بتحديد الشوارع التي تحتاج إلى رصف أو تبليط بناء على دراسة الاحتياجات الفعلية للحي عن طريق إدارة الطرق بكل حي، من أجل وجعلت محافظة القاهرة تطوير وبناء الكباري في أولوياتها وتسعى المحافظة إلى إحلال وتجديد عدد 30 كوبري وإنشاء عدد 12 كوبري.

وجعلت محافظة القاهرة تطوير وبناء الكباري في أولوياتها وتسعى المحافظة إلى إحلال وتجديد عدد 30 كوبري وانشاء عدد 12 كوبري وهناك مجموع من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخط الخمسية القادمة ومنها على سبيل المثال: كوبري محور مؤسسة الزكاة ويهدف الكوبري إلى ربط الطريق الدائري بطريق مسطرد وطريق شرق وعزبة النخل.