محافظ القاهرة: أعمال التطوير بشق الثعبان تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى إهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يعقده محافظ القاهرة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت وتشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات بها بحضور م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والجهات المعنية بأعمال التطوير، وعدد من قيادات المحافظة.

تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق ( مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق ) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية، وتطوير واجهات الورش والمصانع لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي وهي تتكون من 3 مناطق الشيماء وبدر الليثي وشق الثعبان علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه علي الاوتوستراد 1.8 كم ويأتي لها الرخام من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الاحمر وأسوان، كما تحتل منطقة شق الثعبان المركز الرابع علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والجودة والعائد.

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