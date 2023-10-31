محافظ القاهرة: لا تهاون في إزالة مخالفات البناء وتعديات الأراضى الزراعية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع المخالفات وإزالة التعديات بصورة فورية.

حملات على التعديات بحي المقطم وحلوان

وفى هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحى المقطم بتنفيذ قرار إزالة على تعد بالقطعة رقم 7166 بالحى السادس، وتنفيذ قرار إزالة على تعد بالقطعة رقم 5684 بالحي الرابع بالمقطم.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان من إزالة حالتى تعد على أراض زراعية بشارع السلام من الشارع الجديد الملاءة بعزبة الوالدة، وأرض الإصلاح الزراعي بزمام جمعية حلوان عزبة الوالدة.

وأزالت الأجهزة التنفيذية بحى الساحل أعمدة مخالفة بالعقار 39، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ القاهرة يُتابع التقرير اليومي للمتغيرات المكانية

وعقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماعًا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد ومسئولى المتغييرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة؛ لمتابعة التقرير اليومى لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها والإزالة الفورية لأي تعد، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.