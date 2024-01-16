الخطة الخمسية لمحافظة القاهرة في مجال تطوير التعليم 2030

يعتبر التعليم أحد مؤشرات النجاح لأي شعب، وتبحث الدولة المصرية دائما عن الصدارة في تطوير التعليم.

ويواصل “الدستور” استعراض الخطة الخمسية لمحافظة القاهرة وفقا لرؤية العاصمة 2030 في كافة المجالات، ونستعرض اليوم، الخطة الخمسية لتطوير التعليم بمحافظة القاهرة

تسعى محافظة القاهرة إلى رفع كفاءة العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير واستكمال وإعادة تأهيل المدارس بالمحافظة، وذلك لتحسين جودة العملية التعليمية، وبناء على ذلك هناك مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة.

تطوير المدارس ( إبتدائي - إعدادي - (ثانوي) وذلك من خلال بناء فصول جديدة، وصيانة المباني القديمة بالمدارس لتقليل الكثافة العددية للتلاميذ.

تزويد المدارس بالأثاثات والأجهزة الحديثة لتسهيل العملية التعليمية، إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة، الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم، تخفيض كثافة الفصول في المستويات التعليمية المختلفة.

زيادة أعداد المعلمين ذات الكفاءة في جميع المدارس

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه ضمن مخططها الخمسي زيادة عدد المعلمين ذات الكفاءة في جميع المراحل الدراسية، بجانب عمل مسابقات للموهوبين والمتميزين وتنمية التفكير والإبداع وتوفير صيغ من التعليم المجتمعي تتناسب مع البيئات المجتمعية والجغرافية المختلفة.

توفير البيئة المدرسية الداعمة والحاضنة

وتابعت محافظة القاهرة أنه ضمن خطتها توفير البيئة المدرسية الداعمة والحاضنة والالتزام بالانضباط المدرسي.

وكذلك التطوير المستمر لأداء المعلم وتمكينه من استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقا لخطة الدولة لتطوير العملية التعليمية.

واهتمت محافظة القاهرة في مخططها بالتنمية المستدامة تربويا وتعليميا لطلاب المراحل المختلفة وكذلكتطبيق نظام الجودة بالمنشآت التعليمية والتدريبية.

ويعد مخطط الخطة الخمسية للتعليم بمحافظة القاهرة مخططا استراتيجيا لما يحويه من نقاط هامة بين الاهتمام بالبشر والحجر، بتهيئة المدرسين والطلاب معا في العملية التعليمية، وكذلك تطوير وبناء المدارس حسب الأولوية والضرورة.