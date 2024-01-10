قبل 2030.. خطة محافظة القاهرة الخمسية لتحديث النقل العام

عقدت محافظة القاهرة على تطوير هيكلها وهيئاتها لتواكب الأعمال التطويرية القادمة بكل ربوع الدولة المصرية.

ومن بين المشروعات التي عزمت على تطويرها شبكات النقل العام داخل محافظة القاهرة، وهي تسعى من خلال هيئة النقل بالقاهرة إلى توفير وسائل مواصلات آمنه واقتصادية ومتطورة، للتخفيف من معاناه المواطن.

وبناء على ذلك هناك مجموعة من المشروعات المزمع تنفيذ ها خلال الخطة الخمسية القادمة بمحافظة القاهرة القادمة.

تحديث أسطول أتوبيسات الهيئة بهدف استيعاب عدد أكبر من المواطنين والسيطرة على الزحام، وإنشاء شركات للنقل الجماعي لاستخدام المينى باص لثقل المواطنين وزيادة خطوط الأتوبيسات في القاهرة الكبرى.

ومن أعمال التي تهدف لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، تكثيف فترات العمل ١٨ ساع يوميا، حتى يمكن تقليل الزمن بين كل أتوبيس وأخر.

توفير خطوط للمدن الجديدة وتجديد الورش الجراجات بالمناطق المختلفة.

تطوير محطات أتوبيس هيئة النقل العام





تسعى المحافظة إلى تطوير وتحسين منظوم النقل الجماعي من خلال تعميم تجرب الأتوبيس بدورين لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين، وتوفير خدمات مميزة مثل أن تكون الأتوبيسات مكيفة لتشجيع شرائح معينه من المجتمع على استخدام الأتوبيسات بدلا من استخدام السيارات الخاصة به وهو ما يقضي على الازدحام في الشوارع، ورفع كفاءة بعض الجراجات مثل فم الخليج، وتجديد وتطوير جراج بورسعيد وجراج القاهرة وإنشاء جراج جديد بمدينة بدر.



وبعد العمل على تطوير أسطول أتوبيسات النقل العام بالقاهرة من أهم أولويات المحافظة وتطويره للعمل بالغاز أو الكهرباء جل ما تسعى آلية محافظة القاهرة.

كما تضع محافظة القاهرة في اعتمادها على عمليات التطوير بناء موظف جيد يكون مواكب لعمليات الطوير والرقمنة.

وتبحث محافظة القاهرة عن ما سيوفر النفقات وهو ما يفعله الأتوبيس العامل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.