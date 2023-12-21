الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم القاهرة" يشهد اجتماع المنتدبين من وإلى المحافظات

اجتماع بمديرية التربية
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، اجتماعًا اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة قضية المنتدبين.

 وفي بداية الاجتماع رحب وكيل أول الوزارة بالحضور متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد، كما قدم التهنئة للدكتورة همت أبو كيلة بمناسبة توليها مدير عام للشئون التنفيذية بتعليم القاهرة.

وشدد مدير "تعليم القاهرة" خلال الاجتماع، على التيسير والتسهيل على المنتدبين ومراعاة ظروفهم، حيث أنهم يأتون من محافظات بعيدة يقطعون خلالها مسافات طويلة، ويكون أغلبهم سيدات تجد مشقة كبيرة فى السفر.

وأكد "موسى"، للجميع أنه فى حالة حدوث أي مشكلة يتم الاتصال بقيادات المديرية مباشرة تسهيلًا عليهم، وأن مكتبه ومكتب قيادات المديرية جميعًا مفتوح لسماع الجميع، بعدها تحدثت منى طاهرمدير عام الشئون المالية والإدارية، ورحبت بجميع الحضور، مؤكدة على تفعيل الرقمنة وفقًا لرؤية مصر (٢٠٣٠).

وأشارت إلى أنه سوف يتم التواصل مع مديري عموم الإدارت التعليمية لتوفير أجهزة كمبيوتر حتى يتم العمل في سهولة ويسر، مؤكدة على  إنشاء جروب لعرض أي مشكلة تعوق العمل والتواصل اللحظي مع الجميع وحلها على الفور.

وتطرق الاجتماع إلى عدة بنود أهمها، أن يكون بدء التجديد للعام الجديد بداية من شهر فبراير وعمل كشوف حصر المنتدبين وذكر عام التجديد من والى المحافظات، وعلى مسئول قسم الانتدابات الحضور إلى ديوان عام المديرية (قسم الانتدابات) مرة على الأقل كل أسبوعين لاستلام موافقات المحافظات الأخرى.

وأكدت أن المنتدبين بعد العام الرابع من ٢٠٢٤/٧/١ إلى ٢٠٢٥/٦/٣٠ يتم تقديم طلبات النقل على الموقع الإلكتروني الخاص بتحديث بيانات المنتدبين، وعلى كل إدارة الاهتمام باللوائح، وأن يكون الانتداب نهايته فعليًا ٦/٣٠ من كل عام، وأن يكون التجديد قبلها بوقت كاف.

اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
اجتماع بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
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