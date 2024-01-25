تفاصيل البعد الاقتصادي للخطة الخمسية لمحافظة القاهرة 2030

تواصل "الدستور"، استعراض تفاصيل الخطة الخمسية لمحافظة القاهرة 2030، وفي التقرير التالي، أبرز ملامح البُعد الاقتصادي بخطة العاصمة.

ويراعى في تنفيذ البعد الاقتصادي خطط تنموية طموحة وعادلة لضمان مساهمة المحافظة في الاقتصاد القومي بشكل إيجابي أبرزها في مجال تنفيذ خطة استثمارية ترفع كفاءة الأحياء داخل المحافظة وذلك من خلال رصف الشوارع وإنارتها أو من خلال توفير احتياجات الأحياء لتلبية احتياجات المواطن والذي سيكون له أثر تنموي من خلال خلق بيئة مناسبة للاستثمار داخل المحافظة.

أهداف البعد الاقتصادي

تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية للمحافظة وذلك من خلال وجود خطط طموحة في مجال الاستفادة من المناطق التراثية وتشجيع الصناعات التراثية وهذا الأمر سيساهم في تحقيق نمو اقتصاديا داخل المحافظة يحقق الاستفادة من تلك المزايا.

واتخاذ خطواط فاعلة نحو التحول الإلكتروني الرقمي الذكي في كثير من النواحي سواء من خلال إنشاء البوابة الالكترونية للمحافظة أو من خلال موقع منارة" للتعامل مع طلبات السادة نواب أعضاء مجلس النواب.

وبناء وحدات سكنية لضمان حياة كريمة للمواطن وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمائية من خلال الاعتماد على اتجاهين الاعتماد على سياسة الترشيد والتوعية والاعتماد على الطاقة المتجددة).

التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الذكي ويشمل التخطيط الاستراتيجي بوحدة التخطيط - وحدة التطوير والمتابعة DER - إدارة الاحتياجات - إبرام العقود، تحديد الاحتياجات، إدارة المناقصات المركزية.

تطوير أداء العاملين والهيكل الإداري عن طريق إعداد وتاهيل قيادات المحافظة والعاملين بالجهاز المؤسسى والتقويم وضبط إدارة الجودة وتطوير غرفة العمليات المركزية وتطوير وتنظيم الهيكل الإداري اكتشاف وتنمية وتمكين الكوادر تدعيم ثقافة الشفافية للمحافظة ومكافحة الفساد.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أهمية التحول الإلكتروني الرقمي الذكي لمردوده في البعد الاقتصادي للخطة الخمسية، وذلك لتبسيط الإجراءات وميكنة وربط نظم المعلومات بين المحافظة والأحياء وتهيئة بيئة العمل توفير النظم والتطبيقات الرقمية تفعيل الدفع والتحصيل الالكتروني وتأهيل وتدريب العاملين الانتقال لنظم المعلومات الذكية.

وإدارة منظومة المشاريع وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة وتقييم أداء المشروعات

تدعيم المعرفة والابتكار والبحث العلمي

وأشارت محافظة القاهرة في مخططها إلى ضرورة تدشين برنامج تدعيم المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتبني برنامج شامل لغرس ثقافة الابتكار والمعرفة في المجتمع - دعم الابتكار، وحماية حقوق الملكية الفكرية - تفعيل الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص والجهات المانحة في دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار).

وأشارت محافظة القاهرة في رؤيتها إلى ملف النقل الحضاري ويشمل التطوير به، تطوير الطرق والكباري بإنشاء طرق وكباري جديدة لخدمة المشاه والسيارات وانشاء الطرق المحورية الجديدة وتطوير إدارة المرور ومشروع تطوير غرفة عمليات مرور القاهرة وكاميرات المراقبة

واكدت محافظة القاهرة على اهمية تحديث تشريعات النقل والمرور حتى يتناسب مع العاصمة وتطوير وتكامل وسائل النقل وتنظيم وتطوير منظومة النقل العام في مترو الأنفاق ونقل نهري والسرفيس ومشروع تطوير النقل الجماعي والخاص

الاستثمار ويشمل تنمية الموارد المالية عن طريق الإعلانات- المحاجر الجراجات- الساحات - السويقات - الأكشاك - المرور - تنشيط السياحة الإيجارات المقابر - تعديل الاستخدام - المحاجر - تعديل الرسوم - تقديم خدمات عبر الإنترنت الشركات المساهمة الخريطة الاستثمارية.

مشروعات مقرر الاستثمار بها

وأشارت المحافظة إلى أن الدعم اللوجيستي والصناعي يأتي بمشروع الاستثمار المحجري والتعديني ش ۸۷/۲۳، المتكاملة، مشروع تطوير صناعة الرخام والجرانيت " شق الثعبان.

استثمار عقاري عام يتمثل في مشروع تطوير منطقة مصر القديمة - إعادة تطوير مثلث ماسبيرو

ومشروعات غير عقارية بموقف السلام - جراج روكسي والتحرير

ومشروعات عقاريه سياحية، مشروع تطوير الخدمات السياحية ومشروع تطوير كورنيش النيل

ومشروع تقنين تراخيص المحلات إعادة فتح الجراجات المستغلة في أنشطة غير مرخصة وتقنين عربات الأكل إنشاء المشروعات ذات الطابع الحضاري.