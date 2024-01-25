الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" ينظم زيارات للأقسام احتفالًا بعيد الشرطة الـ72

تعليم القاهرة يحتفل
تعليم القاهرة يحتفل بعيد الشرطة

نظَّم توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة زيارة لـ10 طلاب وطالبات من المقيدين بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس القاهرة للأقسام الشرطية، وذلك في إطار التعاون الدائم والمثمر بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72.

وقام اتحاد طلاب القاهرة بزيارة أقسام شرطة (التجمع الأول - التجمع الخامس) ونقطة ارتكاز التجمع الخامس والرحاب لتهنئة ضباط الشرطة وتوزيع باقات من الورود عليهم بمناسبة عيد الشرطة.

وشارك الطلاب الضباط وقوات الشرطة بالاحتفال بعيد الشرطة، حيث تم عمل لقاءات مع الضباط لإبراز الدور الذى يقوم به رجال الشرطة فى حفظ الآمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين.

كما تضمنت الزيارة شرح كيفية التعامل مع البلاغات المقدمة والتفاعل معها للوصول إلى كيفية حلها،  والصعوبات التى تواجههم فى عملهم اليومى وكيفية التعامل معها.

وتوجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، وفي نهاية الزيارة تم أخذ بعض الصور التذاكارية مع ضباط الشرطة.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابي في تنمية الوعى للنشئ.

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IMG-20240125-WA0000
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عيد الشرطة احتفالات تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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