الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم القاهرة" ينظم ورشة لتصحيح مادة اللغة الإنجليزية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التصحيح يعد من أهم مراحل الإمتحان وأخطرها، وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء، وهى أمانة ومسئوليتنا معًا غايتها التقديرالعادل لأداء المشترك في الإمتحان ، ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.

 

كما عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ورشة عمل اللغة الإنجليزية للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح كل مادة، وقامت بمناقشة إمتحان مادة اللغة الإنجليزية ونموذج الإجابة اليوم، غالية عبد الفتاح  موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية بحضور أحمد محمد رجب موجه أول مركزى وأمل الدبركى محمد موجه أول وإبراهيم مصطفى موجه أول.

 

وأكدت على ضرورة الإلتزام بالتعليمات ومنها ممنوع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان وعدم التواصل مع أولياء الأمور أو الادلاء بأى فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير، وعدم أنصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الإنتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة والإجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير، وإعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير.   _ضرورة التنبيه على  مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير.

 

والمتابعة المستمرة لأداء اللمصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره، والإطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الإلتزام الكامل بتوزيع الدرجات كما وردت فى نموذج الإجابة، والتقدير بالقلم الأحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الأحمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية.

 

وكذلك التحقيق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع آجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

 

 

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