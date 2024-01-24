الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتسريع عجلة التقدم.. "تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للتعليم

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، "باليوم العالمى للتعليم "من أجل تعميم فكرة التعليم وأهميته في العالم.

 

ويحتفل العالم هذا العام ٢٠٢٤ بالتعليم تحت شعار "التعلم من أجل سلام دائم" حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة (اليونسكو) إعلان يوم ٢٤ من شهر يناير كل عام يومًا دوليًا للتعليم وذلك تعظيمًا لأهمية التعليم في تنمية ونهضة الأمم المختلفة، وإيمانًا منها بأن البلدان لن تنجح أو تتقدم بدون المساواة وكسر حاجز الفقر الذي يسود بعض البلدان والذي يتسبب في تخلف الشعوب من أطفالها إلى كبارها، لذلك تم الإعلان عن اليوم العالمي للتعليم ٢٠٢٤ من أجل الحث على أهمية التعليم الجيد الشامل لجميع أفراد الشعوب دون تفرقة وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.

وسنحتفل هذا العام للمرة السادسة على التوالي باليوم العالمي للتعليم اليوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٤ تحت شعار ”التعليم من أجل سلام دائم"، ويستهدف احتفال هذا العام تمهيد الطريق لتحويل المبادرات التي تستهدف التعليم إلى أفعال على أرض الواقع، ويحث يوم التعليم على إعطاء الأولوية إلى التعليم الجيد المنصف الشامل لجميع الأفراد لتسريع عجلة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخطي حاجز العنصرية وعدم المساواة.

 

ويتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات والتي من أبرزها ما يلي:-

 

- تسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن التعليم حق من حقوق الإنسان، ويجب الحصول عليه مدى الحياة.

- عقد اجتماعات دورية تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في مختلف المجالات.

- عقد العديد من الندوات والمؤتمرات التي تحث على أهمية التعليم.

- الحث على تطوير العملية التعليمية لمواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده في تلك العصور.

- وضع خطط مستقبلية تهدف إلى حل مشاكل التعليم ومواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

- إقامة بعض الفعاليات والحملات فى المدارس التى تبرز أهمية التعليم فى بناء الأمم المتقدمة

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