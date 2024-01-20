خطة محافظة القاهرة للتوعية والابتكار 2030 

يواصل "الدستور" نشره للخطة الخمسية لمحافظة القاهرة ويستعرض اليوم، خطة محافظة القاهرة 2030 للتوعية والابتكار.

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن التوعية والابتكار بالمحافظة تأتي في إطار الرؤية الشاملة والأهداف الاستراتيجية للمعرفة والابتكار ومدى التطور الذي يتم إنجازه مرحليًا حتى تتحقق هذه الأهداف ويظهر مردها الإيجابي على الرؤى المستقبلية للمعرفة والابتكار بحلول عام ٢٠٣٠.

الاستراتيجية الوطنية للابتكار

تعتبر الاستراتيجية الوطنية للابتكار، أولوية وطنية للتقدم وأداة رئيسية لتحقيق رؤية ۲۰۲۰، ومظلة جامعة للطاقات والكوادر المتميزة والفاعلة في محافظة القاهرة، حيث يجب علينا الإبداع في المجالات كافة، وتقديم منتجات وخدمات حقيقية ترتقي بالحياة وتدفع بالعمل الآفاق جديدة.

وتهدف الاستراتيجية إلى ضمان بيئة داعمة للابتكار، ويتضمن ذلك تعزيز الإطار التنظيمي للابتكار وتوفير البنية التحتية التكنولوجية والخدمات الداعمة من قوانين وأفكار تحمي البنية الفكرية والابتكارية، وترسيخ ثقافة التشجيع على الابتكار بين الموظفين داخل المحافظة وشركات القطاع الخاص.

وأشارت محافظة القاهرة إلى التركيز على عدد قطاعات رئيسية تقود الابتكار على صعيد المحافظة وهي قطاعات الابتكار ذات الأولوية وقطاع التعليم وقطاع التكنولوجيا وقطاع الطاقة (البدائل) وقطاع دعم الموارد البشرية.

وتعمل استراتيجية الابتكار بالمحافظة من خلال مسارين، المسار الأول وهو إرساء بيئة محفزة للابتكار، من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعات محفزة وداعمة للابتكار، والتركيز على البحث والتطوير في مجالات الابتكار، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز الابتكار في القطاعات كافة.

والمسار الثاني يركز على تطوير الابتكار الحكومي من خلال تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي وتطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة كيانات المحافظة على الابتكار وتوجيه تلك الكيانات بخفض مصروفاتها ليتم تخصيصها لدعم مشروعات الابتكار واطلاق برامج تدريبية وتعليمية في مجال الابتكار على مستوى الدولة، وستركز الاستراتيجية الوطنية للابتكار على ثلاث قطاعات وطنية لتحفيز الابتكار من خلالها.

قطاع التعليم

ستعمل الاستراتيجية على تشجيع الابتكارفي التعليم من خلال تزويد الطلبة بمهارات القرن ال ۲۱، كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع والابتكار والمثابرة، والقدرة على التكيف، وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات ابتكار في المدارس والجامعات لتشجيع الاختراعات.

قطاع التكنولوجيا

تهدف محافظة القاهرة الي دمج تكنولوجيا المعلومات بجميع قطاعات المحافظة وتطوير وميكنة جميع كيانات المحافظة وتحسين منظومة الخدمات التي تقدمها المحافظة باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالاعتماد على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر المتخصصة في هذا المجال للمساهمة في تطوير الجهاز الإدارى بالدولة ورفع مستوى جودة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها.

قطاع الطاقة المتجددة

وستركز الاستراتيجية الوطنية للابتكار على تشجيع الابتكار في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة بالإضافة لتعزيز الأبحاث التطبيقية في مجال التكنولوجيا النظيفة، وترسيخ منظومة جديدة تعتمد على اللامركزية في توليد الطاقة بتركيب عدد من الخلايا الشمسية بالمناطق والأحياء.

وتتبنى المحافظة برنامج شامل لغرس ثقافة الابتكار والمعرفة في المجتمع والتشجيع على التفكر الإبداعي وتنمية ثقافة الابتكار لدى النشء والمجتمع من خلال تحقيق التكامل بين الجهات المعنية بالتنشئة عن طريق حزمة من المبادرات التحفيزية والتوعوية وبعد هذا البرنامج من البرامج ذت التكلفة المتوسطة.

إعادة إحياء المراكز الاستكشافية في المدارس

الخدمة الأولويات القومية. تطوير المناهج التعليمية والتوسع في تطبيق الأساليب والأدوات التي تشجع على التفكير الإبداعي وتنمية ثقافة الابتكار، وتخصيص مساحات إعلامية وإطلاق المبادرات وحملات التوعية لتناول قصص النجاح ونشر الوعي بمفهوم وأهمية الابتكار وأهمية الملكية الفكرية وحمايتها.

إطلاق مسابقات دورية لعرض أفكار الشباب الابتكارية على المحافظ مباشرة وذلك من خلال اجتماع معلن " حتى نتمكن من ترسيخ فكرة التعاون بين الحكومة والشباب" ودعم المحافظة للأفكار الابتكارية.

عمل موقع إلكتروني خاص بعرض أفكار الشباب الإبداعية حتى يتمكن الشباب مع عرض أفكارهم الإبداعية من خلاله مع توضيح كيفية مساعدة المحافظة لهؤلاء الشباب لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم ومن خلال هذا الموقع يتم تحديد الأفكار التي سيتم عرضها على المحافظ من خلال متخصصين في كل مجال.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أهمية تفعيل الشراكة بين المحافظة والقطاع الخاص في دعم وتحفيز الابتكار ودعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتعظيم حجم الاستثمار في الابتكار وتهيئة الظروف الممكنة لضمان العائد المجزي، إلى جانب تطويع المخرج المعرفي لاحتياجات السوق.

تهدف الخطة الابتكارية إلى نشر ثقافة الوعى العام ومواجهة التحديات داخل محافظة القاهرة وخارجها وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات التوعوية الخاصة بحلول بعض المشاكل التي تواجهها المحافظة التي يتطلب الأمر بالتوجه إلى حلول جذرية عن طريق وسائل ابتكارية خارج نطاق قدرات المحافظة، ويتم تنفيذ المخطط الابتكاري على جميع أجزاء المحافظة سواء عن طريق المناطق والأحياء والمديريات والهيئات والشركات ومشاركة الأنظمة المختلفة في إنجاح روح الابتكار داخل المؤسسة وهناك بعض الأمثلة التي تؤكد طبيعة وكيفية العمل.