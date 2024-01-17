الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة: تحديد الجدول الزمني للانتهاء من مشروعات المرافق بكورنيش النيل

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، السعي الدائم والمستمر لتحسين الخدمات والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمعنية لمحافظة القاهرة تحقيقًا للارتقاء بالمظهر العام لشوارع العاصمة ونهو المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقدته نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بحضور النائب أكمل فاروق، والنائب عمرو عكاشة، والنائب عمرو نبيل، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد القزاز، رئيس حي التبين، واللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان واللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصره والدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي ١٥مايو واسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية واميمة حسني مدير المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية واحياء حلوان والمعصرة والتبين وممثلي شركات المرافق.

الانتهاء من مشروعات المرافق

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على عقد اللقاء التنسيقي لاتخاذ الخطوات للانتهاء من مشروعات المرافق (مياه - كهرباء - صرف صحي - اتصالات وغيرها ) المنفذة بنطاق الأحياء المعنية للانتهاء من رصف الطرق بها ومنها طريق كورنيش النيل في اطار المتابعة المستمرة الدورية لكافة المشروعات بالمنطقة والتعاون المستمر مع اعضاء مجلس الشيوخ الموقر ولجنة الاسكان والادارة المحلية مما يسهم بشكل كبير فى تحقيق جانب من  الخطة الاستراتيجة الشاملة للتطوير وايجاد الية تنفيذية للتعامل معها وايجاد حلول جذرية لها.

وفي سياق متصل تم اطلاع الحضور على المرحلة الجارية التي يتم تنفيذها لمشروعات المرافق موجه بالافادة بالجداول الزمنية لتوقيتات نهو المشروعات الجارية والمستقبلية تمهيدا لتطوير ورصف الطرق بكورنيش النيل من خلال تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي قد تعوق الاعمال وايجاد حلول عاجلة  لاعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة النقل  .

وتخلل اللقاء حصر تام بكافة تعارضات المشروعات بكورنيش النيل لنهوها من خلال تقسيم الاعمال لعدة قطاعات لسهولة انجازها طبقا للجداول الزمنية حيث تم التوجيه بسرعة الانتهاء من اعمال الشركات في المسافة بين محطة مياه كفر العلو حتى كوبري المرازيق بطول ٣.١ كيلو متر باتجاه طريق المعادي والاسراع في اعمال اعادة الشى لاصلة من خلال وضع طبقة رابطة وسطحية لتمهيد الطريق لحين الانتهاء من باقي مشروعات المرافق الى جانب مناقشة مشروعات خط طرد منطقة المجزر الالي وشارع صالح صبحي وشارع ورش العمرة.

كما وجهت نائب المحافظ رؤساء الاحياء بضرورة التنسيق التام مع شركات المرافق وتسهيل استخراج تراخيص الاعمال لتنفيذها على وجه السرعة على ان يتم عقد لقاءات دورية لمتابعة نسب تنفيذها.

جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
جانب من اجتماع نائب محافظ القاهرة
تطوير طريق الكورنيش مشروعات مرافق المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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