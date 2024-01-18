خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير قطاع الخدمات الأمنية

يواصل "الدستور" استعراض الخطة الخمسية 2030 في كل القطاعات وينشر اليوم خطة محافظة القاهرة لتطوير وتحسين الخدمات الأمنية.

وخططت محافظة القاهرة إلى توفير احتياجات القطاع الأمني (المرور - الحماية - شرطة المرافق) وذلك لتحقيق الاستقرار الأمني في محافظة القاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطن وجعله يعيش في بيئة آمنة، وفيما يلي أهم ما سيتم توفيره خلال الخطة الخمسية القادمة.

أولًا: المرور

شراء أوناش مرورية مجهزة لرفع السيارات - شراء موتوسيكلات مرور خدمة شاقة شراء سيارات بيك اب - شراء - سيارات ركوب صالون - شراء أجهزة لاسلكية / شراء كاميرات مراقبة بمحاور وميادين العاصمة - شراء كاميرات محمولة للمرور شراء أجهزة رادار لضبط المخالفات المرورية - شراء سيارات ركوب تستخدم لمرافقة السادة رؤساء الدول والوفود المرافقة أثناء الزيارات الرسمية - شراء كاميرات لاصقة.

ثانيًا: الحماية المدنية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه سيتم شراء سيارات اطفاء - عمل عمرات جسيمة لسيارات الإدارة - سلم هيد روليكي - شراء مدافع عادية بالطلقات - شراء أجهزة كشف عن أبخرة المفرقعات - شراء أجهزة شفط دخان كبير - شراء بوابات كشف عن المعادن - شراء أجهزة للتنفس - شراء أجهزة ثاني أكسيد الكربون - شراء بدل للتعامل مع المفرقعات بمشتملاتها - شراء بدل مكافحة الحريق كاملة - شراء معدات انقاذ - شراء مدافع - شراء أجهزة بحث عن المتفجرات.

ثالثًا: شرطة المرافق

وأوضحت محافظة القاهرة أنه سيتم توفير سيارات إنقاذ مركزي - منصة رفع ذاتية الدفع متحركة ( ونش صعود ) - وأوناش سحب سيارات - كاميرات محمولة شخصية - مولدات كهربائية.

ويقوم القطاع الأمني بدراسة الوضع في كل عام لتحديد الاحتياجات وفقًا لدراسات أمنية ويتم إرسال المقترحات الخاصة بالقطاع الأمني للمحافظة قبل بداية كل عام مالي لتوفير تلك الاحتياجات التي تسعى بالأساس لتوفير حياة كريمة للمواطن سواء من خلال تيسير حركة المركبات ومنع الاختناقات المرورية أو من خلال منع حدوث خسائر في الأرواح عن طريق الاستعداد التام للحماية المدنية لمواجهة أي ظرف طارئ لمكافحة الحرائق والمتفجرات، وكذلك التخلص من اشغالات الطريق من خلال شرطة المرافق وذلك من أجل تيسير حركة المركبات ومنع الاختناقات المرورية وحماية ممتلكات الدولة من أخطار الحرائق وغيرها بجانب القضاء على الاشغالات التي تجعل المظهر غير حضاري.