الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير قطاع الخدمات الأمنية

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

يواصل "الدستور" استعراض الخطة الخمسية 2030 في كل القطاعات وينشر اليوم خطة محافظة القاهرة لتطوير وتحسين الخدمات الأمنية.

وخططت محافظة القاهرة إلى توفير احتياجات القطاع الأمني (المرور - الحماية - شرطة المرافق) وذلك لتحقيق الاستقرار الأمني في محافظة القاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطن وجعله يعيش في بيئة آمنة، وفيما يلي أهم ما سيتم توفيره خلال الخطة الخمسية القادمة.

أولًا: المرور

شراء أوناش مرورية مجهزة لرفع السيارات - شراء موتوسيكلات مرور خدمة شاقة شراء سيارات بيك اب - شراء - سيارات ركوب صالون - شراء أجهزة لاسلكية / شراء كاميرات مراقبة بمحاور وميادين العاصمة - شراء كاميرات محمولة للمرور شراء أجهزة رادار لضبط المخالفات المرورية - شراء سيارات ركوب تستخدم لمرافقة السادة رؤساء الدول والوفود المرافقة أثناء الزيارات الرسمية - شراء كاميرات لاصقة.

ثانيًا: الحماية المدنية 

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه سيتم شراء سيارات اطفاء - عمل عمرات جسيمة لسيارات الإدارة - سلم هيد روليكي - شراء مدافع عادية بالطلقات - شراء أجهزة كشف عن أبخرة المفرقعات - شراء أجهزة شفط دخان كبير - شراء بوابات كشف عن المعادن - شراء أجهزة للتنفس - شراء أجهزة ثاني أكسيد الكربون - شراء بدل للتعامل مع المفرقعات بمشتملاتها - شراء بدل مكافحة الحريق كاملة - شراء معدات انقاذ - شراء مدافع - شراء أجهزة بحث عن المتفجرات.

ثالثًا: شرطة المرافق

وأوضحت محافظة القاهرة أنه سيتم توفير سيارات إنقاذ مركزي - منصة رفع ذاتية الدفع متحركة ( ونش صعود ) - وأوناش سحب سيارات - كاميرات محمولة شخصية - مولدات كهربائية.

ويقوم القطاع الأمني بدراسة الوضع في كل عام لتحديد الاحتياجات وفقًا لدراسات أمنية ويتم إرسال المقترحات الخاصة بالقطاع الأمني للمحافظة قبل بداية كل عام مالي لتوفير تلك الاحتياجات التي تسعى بالأساس لتوفير حياة كريمة للمواطن سواء من خلال تيسير حركة المركبات ومنع الاختناقات المرورية أو من خلال منع حدوث خسائر في الأرواح عن طريق الاستعداد التام للحماية المدنية لمواجهة أي ظرف طارئ لمكافحة الحرائق والمتفجرات، وكذلك التخلص من اشغالات الطريق من خلال شرطة المرافق وذلك من أجل تيسير حركة المركبات ومنع الاختناقات المرورية وحماية ممتلكات الدولة من أخطار الحرائق وغيرها بجانب القضاء على الاشغالات التي تجعل المظهر غير حضاري.

الخطة الخمسية القاهرة 2030 تطوير قطاع الخدمات محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة: تحديد الجدول الزمني للانتهاء من مشروعات المرافق بكورنيش النيل

خطة محافظة القاهرة 2030 في تطوير قطاع حماية أملاك الدولة

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

المؤبد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة واستغلال الأطفال بالمطرية

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين