أسماء المعلمين المتقدمين لمسابقة "معلم فصل" الدفعة الثانية في الجيزة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه على المتقدمين للعمل معلم مساعد لصفوف المرحلة الابتدائية بالتعاقد فى مسابقة معلم فصل 2023 " الدفعة الثانية " التواجد بقاعة التدريب المعلنة لبدء فعاليات التدريب “ التربوى” طبقا لمحل الإقامة من واقع بطاقة الرقم القومي.
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن مرفق كشوف بأسماء المرشحين للتدريب وكذلك الأماكن المخصصة للتدريب بكل إدارة تعليمية ونرجو عدم التخلف للأهمية القصوى، ويبدأ التدريب يوم الأحد القادم الموافق 28/1/2024 فى تمام الساعة التاسعة صباحا
وتابع أشرف سلومة وكيل الوزارة، غرفة العمليات المركزية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العملية الامتحانية في اليوم الختامي من امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة بحضور مدير المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية مركزي.
وأكد وكيل تعليم محافظة الجيزة، بأن إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية ( 200425 ) طالبا وطالبة بنسبة %98.5 مقسمين على(698) لجنة على مستوى المحافظة.
كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحانهم فى مادتى الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية وبلغ إجمالى المتقدمين 74766 طالبا وطالبة وبنسبة 98 %.