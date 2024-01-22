الإثنين 22 يناير 2024
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مصر

وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفي 57357

أشرف سلومة وكيل وزارة
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357 والتي تضم 5 طلاب بإدارات "العمرانية، الهرم، أطفيح، بولاق الدكرور" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفي. 

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ونقل "سلومة" رسالة حب وتقدير من وزير التربية والتعليم إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفي حيث تواصل هاتفيا مع الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح  والشفاء العاجل.

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب وأطمأن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوي.

وأصدر تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادئ للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق، موجهًا المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

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كما قدم "سلومة" هدايا للطلاب تحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

امتحانات الشهادة الإعدادية طلاب تعليم الجيزة مستشفى 57357 بولاق الدكرور المستشفى وزير التربة والتعليم

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