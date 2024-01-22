مدير "تعليم جنوب سيناء" يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بـ "الطور"

أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء محمد حامد عقل، جولة اليوم الاثنين، تفقد خلالها سير العملية الامتحانية.

شملت الجولة عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يناير 2024 في ثاني أيامها بمدرسة الأهرام الرسمية للغات ومدرسة الشهيد عمرو شكرى الإعدادية بنات.

وخلال الزيارة تفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، بمادة "اللغة الإنجليزية" الفترة الأولى والتي بدأت في التاسعة صباحًا وانتهت في الحادية عشر ظهرًا.

واطمأن عقل على حسن سير اللجان والالتزام بالتعليمات واللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان مع توفير سبل الراحة والهدوء في اللجان.



وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على منع أجهزة المحمول باللجان وأكد غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.